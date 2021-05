Vigilância Sanitária de Magé recolhe 500 embalagens de azeite de mercados de Magé. Produto não atendeu requisitos de rotulagem determinados pela Legislação. Divulgação: Prefeitura de Magé

Magé - Quinhentas embalagens de azeite da marca Alentejano foram recolhidas pela Vigilância Sanitária Municipal de Magé, nesta quarta-feira (26/05), em uma operação conjunta com o Estado no Programa de Coordenação da Qualidade (CQUALI). As equipes visitaram dois supermercados no primeiro distrito e verificaram que, de acordo com o laudo físico-químico, o produto apresentou resultado insatisfatório nas análises realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels.



“O Estado especifica algum produto para que seja feita a coleta aleatória em alguns mercados das amostras para análise. Após esta etapa, nós analisamos no nosso laboratório e, caso apareça alguma irregularidade, vamos ao estabelecimento recolher”, explicou o coordenador de Vigilância Sanitária de Magé, Eduardo Abreu.



As ações continuam durante esta semana e, segundo Eduardo, o objetivo é garantir à população mageense produtos de qualidade com saúde sanitária.