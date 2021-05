Dia do Desafio movimenta escolas municipais de Magé. Alunos, professores e funcionários mudaram a rotina para praticar exercícios físicos. Divulgação: Prefeitura de Magé

Publicado 26/05/2021 19:56

Magé - O Dia do Desafio, data mundial de incentivo à prática de atividades físicas e esportivas, movimentou as escolas da rede municipal de ensino de Magé, nesta quarta-feira (26), em ações propostas pelo Departamento de Cultura da Secretaria de Educação.



“A mobilização foi realizada em todas as escolas do município, envolvendo professores, funcionários e alunos. A ideia foi muito simples, mas muito importante para despertar a consciência desta necessidade como uma rotina. Precisamos adquirir hábitos que vão contribuir para nossa saúde física e mental”, disse o coordenador de Artes do Departamento de Cultura, André Alves, que comandou uma atividade na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, no Parque Santana.



Os alunos e as professoras de uma turma da Educação Infantil da Escola Geralda Izaura entraram na onda da prática dos exercícios físicos, ao som do violão e da música criada especialmente para o evento por André Alves. A atividade, no entanto, respeitou todos os protocolos sanitários, as crianças foram posicionadas cada uma em um bambolê e até o abraço da coreografia proposto pela música foi no modelo atual que a pandemia exige.



Os professores da unidade também deixaram, um pouco de lado, livros e cadernos para entrar no ritmo da malhação. O circuito de atividades foi montado pelos professores de Educação Física na quadra da escola e contou até com a participação da diretora geral, Rogéria Silveira.



“Fui desafiada e gostei. Na verdade, a vida desafia a gente todos os dias. E hoje é um dia muito importante. Todas as pessoas deveriam praticar exercícios físicos. É muito bom”, aconselhou a diretora.



Feliz com a disposição e o envolvimento dos colegas, a professora de Educação Física, Ana Paula Junqueira, explicou as vantagens de inserir as atividades físicas na rotina de todos.



“O exercício físico, aliado a uma alimentação saudável, além de diminuir fatores de risco para doenças cardiovasculares e psicológicas, alivia o stress, aumenta a imunidade, cuida da articulação do nosso corpo e libera várias substâncias no organismo que deixam a gente mais feliz”, explicou Ana Paula.



O Dia do Desafio está em sua 27ª edição no Brasil e coordenado no país pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).