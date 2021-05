Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 05:00

Luciana Gimenez acionou Antônia Fontenelle judicialmente no dia 9 de abril, por conta das declarações ofensivas do senador Jorge Kajuru contra ela, que foram ao ar no canal da influencer no YouTube. Agora, a Justiça de São Paulo considerou que a ação, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional XI - de Pinheiros, deverá ser julgada em conjunto com a ação que a apresentadora da RedeTV! já move contra Kajuru.

No processo contra Antônia , Gimenez fez menção a ação em que Kajuru é réu, uma vez que a afensa ocorreu em uma live no canal ‘Na Lata’. Desta forma, o magistrado entendeu que, para evitar decisões conflitantes, as ações devem ser decididas pelo mesmo juiz.



Conforme a própria decisão, a exposição apresentada por Luciana Gimenez foi insuficiente para afastar a possibilidade de conexão com a ação contra Kajuru . O processo deverá ser encaminhado para a 1ª Vara Cível do Foro Regional.