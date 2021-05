Magé transforma plano de recuperação ambiental em decreto. Município possui 63% de área verde em seu território. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:20

Magé - O prefeito Renato Cozzolino assinou o Decreto 3.457/2021, na última quinta-feira (28),

Dia Da Mata Atlântica, que instituiu o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) que levou dois anos para ser elaborado. O documento tem como objetivo geral formular, implementar e monitorar programas ambientais que direcionarão as políticas públicas de planejamento e gestão ambiental do município. Para a confecção do PMMA, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente trabalharam em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a empresa Masterplan Engenharia e Consultoria Ambiental. Magé possui 63% de área verde em seu território.

De acordo com o decreto, a Secretaria de Meio Ambiente irá coordenar um Grupo de Acompanhamento para a implantação do plano. Dentre os objetivos, estão a criação e a implementação, por meio de unidades demonstrativas em áreas estratégicas, de um programa de recuperação; a redução dos riscos de escassez de abastecimento hídrico por meio de conservação e manejo dos ecossistemas; a redução dos riscos climáticos relacionados às inundações; e a conservação e a ampliação de áreas verdes urbanas, dentre outros.

Fiscalização ambiental

Chefe da Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Magé, Marcelo Sérgio Farias declarou que, em algumas das 118 vistorias realizadas este ano, houve apreensão de motosserras que seriam usadas para o desmatamento. “Se a patrulha ambiental não tivesse sido acionada, essas motos serras seriam usadas para desmatar dois mil metros quadrados de Mata Atlântica no município”, garantiu. Ele disse ainda que 30 mil m2 de área de Mata Atlântica estão constantemente sob monitoramento em 19 áreas verdes de Magé. Além disso, 85 pássaros silvestres foram resgatados e soltos na floresta neste ano, o que ajuda a manter o equilíbrio e a renovação do bioma.

Marcelo revelou ainda que parte do que foi arrecadado nas 35 multas já aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente em 2021 será revertida para o reflorestamento de 20 mil m2 de área de Mata Atlântica. A ação vai acontecer, em junho, durante a Semana do Meio Ambiente.