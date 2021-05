A primeira-dama de Magé, Lara Torres recebe os primeiros colchões do novo alojamento de pernoite para pessoas em situação de rua, que abre nesta sexta-feira (28/05). Divulgação.

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:47

Magé - O outono já está com clima frio e a expectativa é de que o inverno, que começa no próximo mês, tenha temperaturas ainda mais baixas durante as noites. Por isso a Prefeitura de Magé abre nesta sexta-feira (28) um alojamento para pessoas em situação de rua que vivem na cidade. A estrutura da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foi montada no Ginásio Poliesportivo Dejair Corrêa, no Parque Alegria.

“Estamos vivendo um momento difícil e bem delicado de pandemia. Magé tem um inverno bem frio e rigoroso pelo clima próximo à Serra. Então nada mais justo que criarmos um lugar para acolher e receber as pessoas em situação de rua. Escolhemos o local porque ele está fechado por conta da pandemia. Vamos disponibilizar para eles também uma refeição à noite e garantir uma pernoite confortável com colchão, edredom e banho quente”, detalha a primeira-dama de Magé, Lara Torres.

Publicidade

De acordo com a primeira-dama, os acolhidos não irão somente pernoitar. “Eles não vão simplesmente passar a noite, temos uma equipe multidisciplinar que está aqui para entender as necessidades, ressocializar essas pessoas e recambiar, que é fazer o retorno ao âmbito familiar. Somos um governo de amor cuidando do próximo”, completa Lara.

As equipes do Serviço de Abordagem Social, que já fazem a aproximação diária, identificando, atendendo e acompanhando essa população em situação de vulnerabilidade social é que farão o acolhimento dessas pessoas que vivem nas ruas com o convite para o pernoite.

Publicidade

“Nossas equipes estarão nas ruas fazendo esse trabalho, porque a maioria dessas pessoas já são referenciadas pelo Centro Pop, só que elas não aceitam o acolhimento na Casa da Passagem e preferem ficar na rua. Então elas vão querer ir para o alojamento, porque elas só pernoitarão e ao amanhecer voltam ao Centro Pop. Uma kombi da Assistência vai buscá-los para dormir lá e tudo isso vai acontecer até o final do inverno”, garante Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, que ainda adiantou que o espaço tem “banheiros com chuveiro de água quente, divisão das alas masculina e feminina, garantia dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 e tudo para que a gente precisa para dar dignidade e respeito a essa população que merece todo carinho”, complementou.

O local terá apoio da Guarda Municipal que atuará em conjunto com os educadores de plantão que estarão no alojamento fazendo o trabalho social.