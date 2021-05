Polícia Militar prende ladrões de carga do Mercado Livre em Magé. Divulgação: Policia Militar

Por Fernanda Domingues

Publicado 28/05/2021 22:07 | Atualizado 28/05/2021 22:09

Magé - Policiais militares do 34° Batalhão de Polícia Militar de Magé prenderam nesta sexta-feira (29), dois homens em flagrantes por roubo de carga do Mercado Livre. De acordo com os policiais, o roubo aconteceu em Itaboraí. Foram encontrados com os acusados, uma pistola calibre 9mm e a carga que estava intacta.



Na abordagem, os homens tentaram fugir em um carro também roubado e atropelaram duas pessoas durante a fuga. As vítimas do atropelamento foram conduzidas ao Hospital Municipal de Magé, com lesões aparentemente sem gravidade.



A ocorrência foi conduzida à 67ªDP e posteriormente encaminhada à 60ªDP (Central de Flagrantes), onde os acusados foram autuados e presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.