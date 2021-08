Duas mulheres e um adolescente estavam no interior da residência e foram conduzidos à 143ª DP. - Foto: Jorge Luiz online

Duas mulheres e um adolescente estavam no interior da residência e foram conduzidos à 143ª DP.Foto: Jorge Luiz online

Publicado 20/08/2021 20:54

Policiais Civis da 143ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo Delegado Titular Henrique Vitor Lobato, e com o auxílio de Militares do 29º BPM, compareceram na Rua Coronel Pimenta, Bairro Centro, localidade conhecida como Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a fim de dar efetivo cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Na residência foram apreendidas drogas, celulares e a quantia de R$2.416,00 em espécie.

Duas mulheres e um adolescente estavam no interior da residência e foram conduzidos à 143ª DP, onde foram realizadas as formalidades de praxe. O referido mandado de busca e apreensão foi expedido após representação da autoridade policial da 143ª DP, no curso das investigações do inquérito policial instaurado para apurar envolvimento das pessoas mencionadas com ações de tráfico de drogas local.