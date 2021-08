O Movimento Unidos Pela Vacina é apartidário e tem como objetivo tornar viável a vacinação de toda a população brasileira em idade adulta até setembro de 2021 - Foto: reprodução internet

Publicado 20/08/2021 20:47

Representantes da Águas do Rio, concessionária que será a nova responsável pelos serviços de água e esgoto das cidades de Cambuci e Itaocara, no Noroeste Fluminense, estiveram nos municípios para assinar os termos de doação de insumos no enfrentamento à Covid-19. A ação faz parte do Movimento Unidos Pela Vacina, uma iniciativa que apoia o programa de vacinação contra a Covid-19 e é conduzido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No total, foram doados 34 itens, que incluiu a cidade de São Sebastião do Alto, como geladeiras, caixas térmicas, termômetros para os recipientes, computadores e impressoras multifuncionais. Todos os itens foram listados pelas próprias prefeituras, que apontaram suas necessidades específicas para o Unidos pela Vacina.Durante a visita, Pedro Freitas e José Carlos Almeida, diretores da Águas do Rio responsáveis pelas operações nos municípios do interior do Estado, reforçaram o empenho da empresa em proporcionar melhorias no dia a dia da população. “Estamos prontos para iniciar um novo ciclo nas cidades que serão operadas pela Águas do Rio. Muito além dos serviços de água e esgoto, queremos promover uma verdadeira revolução social, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirmou José Carlos Almeida.Em Itaocara, o prefeito Geyves Maia Vieira participou da assinatura do termo de doação e destacou a importância da parceria entre o município e a Águas do Rio. No total, foram entregues 3 geladeiras, 10 termômetros para geladeiras, e 5 caixas térmicas com termômetro acoplado. “Este é o início de uma parceria que vai trazer cada vez mais desenvolvimento em prol da população de Itaocara”, afirmou.Os representantes também estiveram em Cambuci, acompanhados do prefeito Maxwell Vieiga Guimarães, da secretária de saúde Leidimar Atie e do presidente da câmara Murillo Defanti. A cidade foi contemplada com 6 caixas térmicas com termômetro acoplado para auxiliar no enfrentamento à Covid-19. “Cuidar das pessoas faz parte da essência da Aegea e a Águas do Rio já chega honrando esse compromisso. Por isso, nesta fase de operação assistida estamos contribuindo com a imunização contra a Covid-19”, declarou Pedro Freitas.Unidos pela Vacina - Criado a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, o Movimento Unidos Pela Vacina é apartidário e tem como objetivo tornar viável a vacinação de toda a população brasileira em idade adulta até setembro de 2021. Com esse propósito, mais de 4.000 pessoas entre artistas, cientistas, empresários e representantes de comunidades, entidades setoriais e da sociedade civil uniram-se à executiva e 90 mil voluntárias, potencializando suas forças e vozes em benefício da imunização da população. Mais informações em: https://www.unidospelavacina.org