Projeto do governo oferece serviços de isenção de taxas para emissão de documentosFoto: Divulgação / Nelson Perez

Publicado 21/08/2021 22:11

Rio - O governo do Rio lançou, neste sábado, um projeto que garante a isenção de taxas para emissão de documentos em Olaria, na Zona Norte do Rio. Entre às 10h e às 15h, o programa Social+Presente prestou o serviço de atendimento jurídico, psicológico e de assistência social para mulheres e para o público LGBTQIA+, além de orientações sobre o direito de crianças, adolescentes e idosos. Cerca de 800 pessoas compareceram ao evento.

"Este é um projeto que resume a filosofia do Governo do Estado do Rio, que é colocar o trabalho conjunto de todos seus órgãos em prol da população. Nas próximas semanas, seguiremos com esse trabalho para atender às necessidades das pessoas nas áreas mais carentes da capital e do estado do Rio", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com a Fundação Santa Cabrini, Fundação Leão XIII e a Fundação para Infância e Adolescência (FIA). No próximo sábado, 28, o projeto Social+Presente estará em Curicica, na Zona Oeste do Rio. O evento acontecerá novamente das 10h às 15h.