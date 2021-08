Polícia Civil prende homem suspeito de roubo em São Gonçalo - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/08/2021 20:41 | Atualizado 21/08/2021 20:41

Rio - Um homem foi preso, na manhã deste sábado, por roubo com o uso de armas em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo as investigações da 79ª DP (Jurujuba), Adriano Py da Silva Cordeiro, 34 anos, recebia a ajuda da companheira, identificada apenas como Verônica, que está foragida.

Ele foi encontrado no bairro Monjolos, em São Gonçalo. Em um dos roubos, Adriano chegou a agredir uma das vítimas, que precisou ser levada para o Hospital Universitário Azevedo Lima, em Niterói. A Polícia Civil suspeita que ele chegou a praticar cerca de 20 roubos só em Niterói, alguns com a ajuda de Verônica.

O suspeito já foi preso em flagrante pelo mesmo crime e tem três anotações criminais. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba).