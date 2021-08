No domingo (22), o cenário deve se repetir, já que o tempo permanece firme - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/08/2021 20:16

Rio - O Sistema Alerta Rio registrou nesta semana as maiores sensações térmicas do inverno de 2021, na capital fluminense, com recordes na estação Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Alerta Rio, a estação tem uma peculiaridade característica local, que faz a brisa marítima levar umidade para o continente. Como a sensação térmica é medida por meio do cálculo entre a temperatura e a umidade, o fenômeno influencia na ocorrência dos registros elevados.



O meteorologista Nilton Moraes diz que os altos registros de sensação térmica devem continuar até a próxima quarta-feira (25), porque a previsão é de que as temperaturas permaneçam acima dos 30°C, influenciadas por um sistema de alta pressão que atua sobre o município do Rio. Segundo o especialista, a sensação térmica elevada nesta época do ano não é uma novidade.

"É normal e já aconteceu outras vezes. Como estamos no final do inverno, a quantidade de radiação que chega sobre a cidade vai aumentando à medida que se aproxima da primavera. Em um período seco, a interação desta radiação com a umidade favorece a elevação das temperaturas", explica o especialista.



