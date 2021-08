Depois de dias mais frios, o fim de semana dos cariocas terá temperaturas mais elevadas - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 20/08/2021 14:14

Rio - Depois de dias mais frios, o fim de semana dos cariocas vai ser de tempo firme e com temperaturas mais elevadas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, neste sábado (21), apesar do céu claro a parcialmente nublado, não vai chover, e os termômetros podem registrar máxima de 34ºC. A mínima pode chegar aos 18ºC, com ventos fracos a moderados.

O domingo (22), também de céu claro a parcialmente nublado, pode ter máxima de 33ºC e mínima de 16ºC, com ventos fracos a moderados e sem chuva. Já a segunda-feira (23) será de céu claro, com termômetros podendo chegar aos 34ºC. A mínima prevista para o dia é de 18ºC. Não chove e os ventos ficam fracos a moderados.

Na terça-feira, o céu volta a ficar claro a parcialmente nublado, mas a temperatura continua alta, com a máxima prevista podendo chegar aos 34ºC. A cidade pode registrar mínima de 20ºC. Os ventos permanecem fracos a moderados e não há previsão de chuva.