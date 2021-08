O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio espera receber cerca de 84 mil doses da vacina contra a covid-19, ainda nesta sexta-feira, para que a primeira dose seja aplicada amanhã, na repescagem para pessoas com 20 anos ou mais. Caso não haja a entrega, somente a segunda dose será aplicada neste sábado. O estoque da prefeitura neste momento garante apenas a aplicação da segunda dose neste sábado, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz:



"O Ministério da Saúde tem a previsão de distribuir 2,5 milhões de doses no dia de hoje (esta sexta-feira) para o Brasil. Essas vacinas já estão aptas para o despacho. Esperamos receber a nova remessa para garantir o calendário no dia de amanhã. Por enquanto, temos apenas estoque para a segunda dose para quem já está agendado para amanhã, quando nossa expectativa é aplicar 38.612 segundas doses de AstraZeneca, 302 de CoronaVac e 115 da Pfizer", diz Soranz.



Caso novas doses cheguem nesta sexta-feira, a expectativa da prefeitura é aplicar 79 mil primeiras doses na repescagem de amanhã. Segundo Soranz, havia a expectativa de entrega de 280 mil imunizantes no início da semana. Porém, a remessa chegou apenas ontem, no início da tarde, em número reduzido (199 mil):



"Chegamos ao limite do estoque e faltou vacina em 48 pontos de vacinação da cidade. Por isso, hoje estamos vacinando as pessoas de 18 anos e as de 19 anos que não puderam se vacinar ontem".



Sobre a aplicação da dose de reforço aos idosos, prevista para acontecer ainda este ano na cidade do Rio, Soranz explicou que a decisão pode ser tomada pela Secretaria municipal de Saúde de forma independente:

"Pode ser uma decisão independente sim. Mas o ideal é que a gente consiga pactuar isso em conjunto com o Ministério da Saúde, prefeitura e Governo do Estado".

O Ministério da Saúde não confirmou a entrega de novas doses. A pasta informou que foram entregues, na quinta-feira, mais de 516 mil doses para o Estado do Rio, e que, entre os dias 14 e 16, outras 470 mil doses haviam sido distribuídas ao governo estadual.

"Cabe aos estados realizarem a distribuição das doses aos municípios", diz nota do Ministério da Saúde, que acrescenta:

"O quantitativo para primeira e segunda doses é definido em reunião entre representantes da União, estados e municípios e disponibilizado nos Informes Técnicos. A distribuição de doses no país ocorre semanalmente, a partir das entregas das vacinas ao ministério".

O DIA procurou a Secretaria de Estado de Saúde, e aguarda posicionamento sobre a previsão de novas entregas aos municípios.

Recorde de vacinas aplicadas

Desde domingo, quando houve vacinação em Paquetá, foram aplicadas na cidade do Rio 419.214 vacinas contra a covid-19. Com as 110 mil doses previstas para serem aplicadas nesta sexta, o número total alcançado configura o recorde de aplicação de doses desde o começo da campanha de vacinação.

"Esperamos aplicar aproximadamente 500 mil doses nesta semana. Na semana passada, havíamos vacinado 450 mil pessoas. A previsão de entregas de mais doses ao Ministério da Saúde pela Pfizer, pela Fiocruz e pelo Butantan está possibilitando esse avanço. A gente espera que isso se acelere ainda mais para que a gente possa cada dia estar vacinando mais pessoas. Nós já mostramos que, aqui no Rio, se a gente recebe as vacinas, a gente aplica na hora", diz Soranz.