Bruce Dickinson - Luciano Belford/Agência O Dia

Bruce Dickinson Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 19/08/2021 21:00 | Atualizado 19/08/2021 21:04

O Rock in Rio anunciou, na noite desta quinta-feira, mais atrações de peso para o festival de 2022. Além de Demi Lovato e Justin Bieber, confirmados recentemente, o festival atualizou o line-up com Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Iza.

fotogaleria

Publicidade

O Iron Maiden será a atração principal na primeira noite do festival, no dia 2 de setembro. Além da banda, também neste dia tocarão Megadeth, Dream Theater e Sepultura. As bandas já haviam sido confirmadas no festival de 2021, que foi adiado por causa da pandemia do coronavírus.

Já Ivete Sangalo se apresentará no Palco Mundo no dia 11 de setembro. Após o sucesso do show de IZA no Palco Sunset na última edição do festival, a cantora carioca fará sua estreia no palco principal no dia 4 de setembro, mesmo dia de Demi e Justin.

Publicidade

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.