Grupo 3030Divulgação

Publicado 19/08/2021 17:58

Após ganharem o Disco de Ouro com o álbum "Infinito Interno", o grupo 3030, trio formado por Bruno Chelles, LK e Rod, se reúne na Bahia para compor as músicas que farão parte do próximo álbum. Acompanhado de grandes compositores, como Bárbara Dias, os artistas se prepararam para o próximo lançamento, que promete ser tão irreverente quanto o anterior.

Para Bárbara Dias, que já colaborou com o trio de rap nas faixas “Vibração” e “ Hoje Vai Ter Som”, essa é uma das melhores estratégias para se compor em grupo. “A mudança de ambiente sempre faz bem pro processo criativo. Tirar a galera do Rio de Janeiro e trazer pra cá pra Bahia, que também é a casa dos meninos, é um jeito incrível de colocar a gente na mesma vibração do trabalho que eles tão buscando. A calma, beleza, suavidade, energia, espiritualidade e força da Bahia tão por todo lugar. Naturalmente, as músicas que nascem aqui refletem toda a magia. Tá sendo incrível, mais uma vez. Difícil é querer voltar!”, diz.

Além da preparação musical para o novo álbum, Bruno Chelles, LK e Rod têm também muito a comemorar. Os artistas estão chegando à marca de 45 milhões de reproduções do álbum "Infinito Interno", lançado em agosto do ano passado.