Luciano HuckReprodução/TV Globo

Publicado 19/08/2021 16:13 | Atualizado 19/08/2021 16:15

No Instagram, Luciano Huck falou sobre sua saída do "Caldeirão", e a estreia do "Domingão". Em uma publicação na rede social, o apresentador explicou a mudança do nome do dominical. Neste mês, o "Caldeirão" completou 21 anos no ar.

"Vem aí. A vida é feita de ciclos. Quando um se fecha, outro se abre. E lá vamos nós de novo. Vem ai o Domingão com Huck. Por que 'com' e não 'do' [como Caldeirão do Huck ou Domingão do Faustão]? Porque queremos que o Domingão seja de todos nós. Domingão com o Luciano, com a Anitta, com o Raull, com a vó Tutu, com a Ana, com o José, com você, com todo mundo", escreveu.



Luciano Huck estreia no "Domingão" no dia 5 de setembro, um dia antes, no sábado, Marcos Mion começa sua temporada no "Caldeirão".

