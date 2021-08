Alexandre Garcia - Reprodução Internet

Alexandre Garcia Reprodução Internet

Publicado 19/08/2021 16:27 | Atualizado 19/08/2021 16:35

A CNN Brasil desmentiu uma informação falsa que Alexandre Garcia disse durante um telejornal da emissora. Nesta quinta-feira, o jornalista disse durante o quadro "Liberdade de Opinião", do jornal "Novo Dia", que pessoas jovens não precisariam tomar a vacina contra a Covid-19.

fotogaleria

Publicidade

"Jovens que não precisariam tomar vacina segundo as estatísticas, segundo mostra a própria OMS, porque a estatística mostra que o vírus parece que não se dá bem com jovem, com criança principalmente", disse Alexandre Garcia.



Publicidade

Pouco tempo após a participação do comentarista, a apresentadora Elisa Veeck desmentiu essa fake news. Ao vivo, a jornalista mostrou dados para exemplificar como a doença é letal para crianças e adolescentes e também emitiu o posicionamento do imunologista Renato Kfouri, que desmentiu a fala do comentarista.



"Agora há pouco no quadro "Liberdade de Opinião", o jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a vacina segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós da CNN Brasil procuramos o infectologista e também diretor da associação brasileira de imunizações Renato Kfouri. Segundo o médico, a medida que se previne mortes em adultos e idosos, os casos de hospitalização em formas graves serão entre os nãos vacinados. Ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram as vacinas. No caso as crianças, que eram de 0,35%, poderão sem vacina chegar a 15%. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes por Covid-19 entre crianças e jovens é de 1581. Isso mesmo, 1581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021", disse a âncora.



Publicidade