Publicado 22/06/2021 08:43 | Atualizado 22/06/2021 08:44

São Paulo - Em coletiva concedida nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez duros ataques à imprensa e mandou uma repórter da TV Vanguarda calar a boca . Ele também criticou a cobertura feita pela CNN Brasil das manifestações contra o seu governo que aconteceram na Avenida Paulista, em São Paulo, no último sábado. "Jogaram fogos de artifício em cima de vocês e vocês elogiaram ainda", afirmou.

Durante a edição do "Prime Time", desta segunda-feira, apresentado por Márcio Gomes, o vídeo que mostra o presidente criticando a emissora foi ao ar e o apresentador se posicionou em nome da CNN.

"A CNN esclarece que no último sábado, durante a cobertura da manifestação aqui na Av. Paulista, o repórter Tiago Américo percebeu que havia fogos de artíficio sendo estourados na direção dele e da nossa equipe. Os profissionais identificaram um homem agindo sozinho, escondido, do lado oposto da avenida e decidiram por continuar o trabalho em outro lugar com segurança. Como o repórter relata na entrada ao vivo, após esse episódio a manifestação seguiu de forma pacífica", esclareceu Márcio Gomes.

A CNN Brasil acaba de exibir o trecho que Bolsonaro critica a emissora. A posição da CNN foi extremamente protocolar e política. O que acharam? pic.twitter.com/GBYNoYdAdh — Sandro Nascimento (@SandroNascimm) June 21, 2021