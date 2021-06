Laurene Santos - Reprodução

Publicado 21/06/2021 18:10 | Atualizado 21/06/2021 18:29

Bolsonaro tira a máscara e manda jornalista calar a boca durante entrevista

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/F8qUSyd9lP — Jornal O Dia (@jornalodia) June 21, 2021 A repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo, Laurene Santos recebeu apoio na web após um vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manda a jornalista "calar a boca" viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o político vai ficando irritado após a jornalista questioná-lo por não usar máscara em Guaratinguetá, São Paulo.

No Instagram, perfis comentaram publicações antigas de Laurene, parabenizando a repórter pela postura. "Meus parabéns pelo seu profissionalismo hoje. Sua altivez, sua coragem e sua calma fazem a diferença e ajudam a iluminar o momento histórico grave que vivemos", disse a jornalista Vera Magalhães.



"Inadmissível um homem que ocupa a presidência da República tratar uma repórter dessa forma. Estamos com você. Força", opinou uma das seguidoras. "Parabéns pela coragem, Laurene! Você foi gigante", escreveu outro.

Nas redes sociais, a Rede Vanguarda compartilhou uma nota se solidarizando com Laurene. "A Rede Vanguarda se solidariza com Laurene Santos, que estava apenas fazendo o seu trabalho e repudia a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que tirou a máscara durante a entrevista, para agredir verbalmente com palavrões a jornalista".