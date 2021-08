Rita (Rosi Campos), Nina (Arlete Salles) e Nelita (Susana Vieira) - Foto: Arquivo Pessoal

Rita (Rosi Campos), Nina (Arlete Salles) e Nelita (Susana Vieira)Foto: Arquivo Pessoal

Publicado 19/08/2021 19:29 | Atualizado 20/08/2021 00:30

Uma das atrizes mais queridas do público brasileiro, Susana Vieira é a convidada de estreia da nossa coluna. Ela interpreta a personagem Nelita no filme "Amigas de Sorte", que estreia nesse sábado (21/08) no Globoplay. A estrela conversou com a gente sobre a expectativa do novo trabalho, que também traz no elenco como protagonistas as atrizes Arlete Salles, no papel de Nina e Rosi Campos como Rita. Confira:

fotogaleria

Publicidade

O que pode contar sobre esse filme e sobre sua personagem?



Minha personagem é bem alegrinha bem ao meu estilo. Ela é fogosa e tem um marido muito bonito que é o Julio Rocha. Mas basicamente é a história de 3 amigas muito unidas que resolvem tirar uns dias para serem felizes e se divertir e jogar, beberem, e fazer tudo o que elas não podem fazer na mocidade, que é onde elas moram, e depois elas voltam pra casa felizes da vida. Eu recebi com grande alegria o convite pra fazer um texto de Alexandre Machado e a esposa dele. E uma comédia onde nós três iríamos fazer uma chanchada, ter que nos entregar e nos divertir, porque fizemos muitas coisas na vida.



Você pode contar alguma curiosidade dos bastidores das gravações?



O frio. Saímos do Brasil com calor de 40 graus e chegamos lá em Punta dela Leste e enfrentamos quedas de temperatura de até 12 graus de noite, e muita chuva. Isso deixou a gente um pouco desestruturada, trabalhar em um lugar frio com roupa de verão, sofremos muito e fazer comédia e não podia reclamar. A produção correu e comprou uns cobertores muitos gostosos, eu trouxe até um pra casa, cor de rosa que é a cor que eu gosto, e a gente fazia cena enrolada no cobertor, gravando tirava os cobertores.



Como foi construir sua personagem em relação à Nina e Rita?



Houve alguma dificuldade da minha parte pra fazer a personagem, devido aos sotaques de cada uma. Rosi, por exemplo é paulista e Arlete é pernambucana. No começo do filme, tem algumas falas que eu falo meio carioca, depois até eu engrenar meio italianona, demorou um pouquinho, então pra gente ficar em sintonia, nas três, como gravávamos diariamente desde às 5 da manhã aí foi mais fácil aprender o sotaque, uma ouvia a outra, e de uma certa forma, eu consegui fazer ela mais para palhacinha, mais cheia de piadas.



Qual a mensagem que sua personagem passa no filme?



Digo sempre que a vida vale a pena e não deixe nada para amanhã. Vá atrás de seus sonhos, da sua felicidade, independente da sua idade! Se cerque de pessoas amigas, mantenha as amizades de infância, porque essas te conhecem há muitos anos.



Com direção de Homero Olivetto, roteiro de Lusa Silvestre e argumento de Fernanda Young e Alexandre Machado.



Veja o trailer: