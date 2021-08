Taís Araújo no cenário do "The Masked Singer Brasil" - Foto: TV Globo/Fernanda Tiné

Publicado 27/08/2021 19:46 | Atualizado 27/08/2021 19:55

A novela "Da Cor do Pecado" está chamando atenção do público com a atual reprise no Canal Viva. Para a protagonista Taís Araújo (Preta), o sentimento é de saudade dos bastidores.



"Talvez esse tenha sido o bastidor mais amoroso em que já participei. Tenho grandes amigos até hoje, tanto do elenco como da equipe. A turma que se formou em “Da cor do pecado” é pra sempre.", disse a atriz, em conversa com a nossa coluna.