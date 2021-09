Gabriel Sanches - Foto: Oseias Barbosa

Publicado 08/09/2021 20:14

Com 33 anos de idade, sendo 15 deles dedicados as artes, o brasiliense Gabriel Sanches tem motivos de sobra para comemorar o atual momento na carreira. O ator, que voltou ao ar na reapresentação de ‘Pega Pega’ onde interpreta a Drag Queen Rúbia, destacou a importância da personagem na atualidade durante um bate-papo com a nossa coluna.



"Drag é uma expressão que existiu sempre como uma arte marginal, de nicho. Não havia oportunidade para drag queens, transformistas, travestis e transexuais, lésbicas, gays, LGBTQIA+ em geral nos espaços de destaque e reconhecimento senão como alegorias, coisas tratadas como exóticas que deveriam permanecer sob controle de uma sociedade conservadora. Poder ter interpretado um drag queen na televisão da forma como fizemos é um sinal e, ouso dizer, prenúncio de que as coisas estão mudando.", festeja Gabriel, que também estará na novela ' Quanto Mais Vida Melhor', a substituta no horário das 19h.



Rúbia foi o primeiro papel de destaque de Gabriel na TV. Para ele, diferentes motivos explicam como a personagem foi ganhando mais força no decorrer da trama, além de representar a esperança por mais espaço para as diversidades.