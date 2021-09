Paulo Edu (Carlos Bonow) e Manuela (Nathalia Dill) - Foto: Auri Mota

Paulo Edu (Carlos Bonow) e Manuela (Nathalia Dill)Foto: Auri Mota

Publicado 07/09/2021 18:29 | Atualizado 07/09/2021 22:05

Conhecido por personagens em mais de 20 peças, vários longas, participou de três temporadas de Malhação e novelas de sucesso como "Pé na Jaca", "Amor e Intrigas", "Pecado Mortal" e "O Outro Lado do Paraíso" e da minissérie "O Quinto dos Infernos", o ator Carlos Bonow conversou com a nossa coluna sobre o filme " Um Casal Inseparável", que estreia nesta quinta- feira (09/09). Ele comentou sobre a expectativa do novo trabalho, que é uma comédia romântica.



"Meu personagem se chama Paulo Edu. Ele é uma figura com respiro cômico no filme. É um ex-jogador de vôlei que vai competir o amor de Manu ( Nathália Dill) com Léo (Marcos Veras). Várias situações vão acontecer e tornar essa disputa uma trama bem divertida para quem assistir.", disse Bonow, que ainda neste ano também poderá ser visto na série "Desjuntados", da Prime Video.

O ator também comentou que a história chega em um momento onde as pessoas estão precisando se divertir e rir. Ele fez questão de destacar a resiliência da classe artística em meio às restrições da pandemia.



"É um filme muito descontraído no roteiro do George Moura e Sérgio Goldemberg, que também dirigiu.

Vale lembrar que Bonow interpretará Alberto, um cantor que irá se apresentar no cassino da trama e se envolverá com Clemência (Dani Barros) na novela " Nos Tempos do Imperador" única novela inédita no ar da Globo na faixa das 18h.



Mais sobre o filme



Manuela (Nathalia Dill) é uma determinada professora e musa de vôlei de praia que sempre está pronta para defender seus ideais. Ela nunca pautou sua felicidade a um relacionamento e nunca planejou se casar. Porém, um dia, inesperadamente conhece o romântico Léo (Marcos Veras), um pediatra bem-sucedido, e se apaixona, mas circunstâncias da vida os separam. Em meio a brigas e saudades, e com a ajuda da manipuladora Esther (Totia Meireles), mãe de Manuela, os dois vão descobrir se são mesmo inseparáveis.

Confira o trailer: