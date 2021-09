Susana Vieira interpreta Nelita - Foto: Bruno Costa

Susana Vieira interpreta NelitaFoto: Bruno Costa

Publicado 09/09/2021 21:54 | Atualizado 09/09/2021 22:13

Intérprete da personagem Nelita no filme "Amigas de Sorte", a atriz Susana Vieira está de volta a nossa coluna. Depois de nos brindar na estreia desse espaço, ela agora festeja com a gente a boa aceitação do filme que estreou no mês passado na Globoplay e já está entre os 10 mais assistidos da plataforma. Susana também falou sobre a relação que possui com o dinheiro na vida, tema central do filme.



"Nunca joguei na loteria na minha vida. São 79 anos sem nunca ter jogado. Nunca tive esse impulso de achar que de repente poderia ficar milionária. Todo o dinheiro que acumulei na minha vida foi para comprar bens, para minha vida, familia, viajar o mundo, comprar a minha tranquilidade e ter uma bela casa, mas nunca pensei em ganhar na loteria.", disse Susana.