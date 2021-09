Jair Oliveira - Foto: Arquivo Pessoal

Publicado 04/09/2021 07:00

O cantor Jair Oliveira, mais conhecido como Jairzinho, relembrou momentos marcantes da relação com o pai, Jair Rodrigues, falecido em 2014. Ele abordou o assunto durante Live do Canal 'Noveleiros Real' em clima de boas recordações, apesar da saudade.



"Foi um grande aprendizado poder ter o Jair Rodrigues alí no meu dia a dia acompanhando as coisas da carreira dele. Eu comecei a minha carreira cantando com meu pai. Foi muito marcante porque sempre tive essa ligação com a música, acompanhando os ensaios, os shows, gravações. Foi aquilo que eu chamo de acaso planejado.", relembrou o artista.



Para quem não sabe, antes de se consagrar como cantor, Jair Rodrigues trabalhou como engraxate, mecânico e pedreiro. Mas começou aa cantar na noite de São Carlos, no interior de São Paulo, e logo ganhou destaque nos programas de calouros da televisão.



Também durante o bate-papo, Jair Oliveira falou sobre o processo de composição de músicas com inspiração na rotina dos filhos e da esposa, a atriz Tania Khalill. Veja abaixo: