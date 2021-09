Tony Ramos - Foto: Arquivo Pessoal

Tony RamosFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 04/09/2021 15:00

O ator Tony Ramos conversou com a nossa coluna sobre a novela 'Pai Herói'. O artista relembrou momentos de emoção da trama escrita por Janete Clair, que volta no Globoplay.



"Sem dúvida, “Pai Herói “ é inesquecível..

Dona Janete Clair era muito simples, objetiva e sempre teve um olhar de emoção para a telenovela. Não criticava o folhetim. Ela respeitava o público, emocionando-se com ele. Dizia sempre que o espectador entendia que o a realidade estava presente, apesar

de ser um folhetim, uma novela. Saudades dela.", disse Tony.

O ator também comentou as diferentes passagens da novela. Ele destacou cenas gravadas e atores com que contracenou."Houve grandes momentos, mas a perseguição policial após umassalto foi de muito suspense. As cenas com Glória Menezes e ElisabethSavalla, também emocionantes, enfim, muitos momentos. Outros com Maria Fernanda e Paulo Autran, excepcionais.Difícil escolher um. Grande novela. Grandes colegas. Um clássico da televisão.", define Tony.Sobre a novela.André Cajarana (Tony Ramos) é criado na cidade de Paço Alegre, em Minas Gerais, pelo avô paterno. Ele cresceu acreditando que seu pai era um grande homem. Com a morte do avô, ele vai para o Rio de Janeiro, na tentativa de esclarecer a morte do pai, Malta Cajarana (Lima Duarte), e descobre que ele era tido como um bandido, bicheiro e traficante. Malta foi acusado de roubar terras de Nestor Garcia (Dionísio Azevedo), ter sido o autor do disparo que o deixou com a saúde debilitada e, ainda, de ter assassinado o Padre Nicolau, que virou uma espécie de santo.No Rio, André desconfia de que o homem que se casara com sua mãe, Gilda (Maria Fernanda), era o principal responsável pelo desaparecimento do seu pai. O padrasto de André, Bruno Baldaracci (Paulo Autran), se torna seu antagonista na trama. Ele, então, tenta provar que seu pai foi um herói e não um bandido. No decorrer da história, André também se envolve com duas mulheres: Carina (Elizabeth Savala) e Ana Preta (Glória Menezes).Rosamaria Murtinho, Lélia Abramo, Beatriz Segall, Cláudio Cavalcanti, Dionísio Azevedo, Emiliano Queiroz e Osmar Prado também são grandes nomes que integram o elenco deste clássico da teledramaturgia brasileira.