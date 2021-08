Elisa/Nívea Maria - Foto: Reprodução redes sociais

Elisa/Nívea MariaFoto: Reprodução redes sociais

Publicado 31/08/2021 00:43 | Atualizado 31/08/2021 00:53

Durante Live realizada no canal Noveleiros Real, a atriz Nívea Maria falou sobre os 54 anos de carreira na TV e os inúmeros personagens interpretados. Mas a estrela também fez questão de deixar um alerta para quem deseja seguir nessa profissão.



"A maioria que assiste teatro, televisão e cinema acha que a nossa vida de atriz é glamourosa, muito fantasiosa e não é.

Para se ter uma profissão como a minha é preciso ter um foco de missão, de responsabilidade que você como pessoa pública tem que ter.", disse Nívea.



A atriz pode ser vista no ar atualmente na novela 'Sonho Meu", em reprise pelo canal Viva. Ainda na entrevista, a atriz falou sobre como foi gravar na época com crianças, sendo uma personagem tão dura e má.



Na trama, Nivea vive Elisa Vieira, irmã de Geraldo (José de Abreu) é tutora de Carolina (Carolina Pavanelli). A vilã explora todo mundo em função da menina, a quem só maltrata. É uma pessoa rancorosa, inescrupulosa e capaz de tudo para melhorar de situação. Ela ccaba colocando a sobrinha em um orfanato, mas tem um romance com Fiapo (Carlos Alberto). Confira a live completa: