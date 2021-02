Tempo muda no Rio nesta sexta-feira, após duas semanas de fortes temperaturas Severino Silva / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 18:25 | Atualizado 04/02/2021 16:56

Rio - O forte calor e as altas temperaturas no Rio vão dar uma trégua para os cariocas que não veem chuvas há mais de quinze dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a partir desta sexta-feira (5), o tempo muda e a previsão é de pancadas de chuva, ventos moderados e temperaturas em declínio, podendo ter queda de até 10ºC.

Nesta quinta-feira, de acordo com o Climatempo, o dia ainda será de tempo estável e as temperaturas permanecerão elevadas, com máxima prevista de 40°C. Na sexta-feira, as temperaturas não passam de 34ºC, com previsão de chuvas fortes no final da tarde.

No sábado (6), a frente fria chega de vez na cidade, com temperatura máxima prevista para 26ºC e mínima de 20ºC. O tempo permanece com chuva e tempo frio até segunda-feira (8), com máxima prevista para 28ºC.

Rio bateu recorde de calor nos últimos dias

