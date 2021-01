Zeca Padoginho curte piscina em Xerém Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 13:01 | Atualizado 31/01/2021 14:40

Rio - Patrimônio do carioca - e do Brasil! -, Zeca Pagodinho compartilhou fotos que deixaram muitos seguidores com inveja neste domingo. Na piscina de sua casa em Xerém, o ator posou se refrescando ao lado dos netos e sobrinhos. Aos 61 anos de idade - e considerado grupo de risco para o coronavírus -. Zeca segue em isolamento e à espera da vacina.

"Para refrescar! Zeca Pagodinho aproveita o domingão de 40° graus em Xerém, para curtir a piscina com seus netos e sobrinhos! No som, suas músicas favoritas, que você pode ouvir também! E só acessar o link nos stories! Bom domingo, família do samba!", escreveu na legenda.