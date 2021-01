Rio teve a tarde mais quente nesta quarta-feira (27) Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:34 | Atualizado 27/01/2021 19:34

Rio - O município do Rio registrou, nesta quarta-feira, a tarde mais quente do ano. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a máxima registrada foi de 40,2ºC, às 15h45, na estação Irajá, na Zona Norte da cidade.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano deixará o tempo ainda mais quente nos próximos dias.

Publicidade

Vejas as maiores sensações térmicas desta quarta-feira



. Estação Irajá – 45,2°C às 15h45min

. Estação Jardim Botânico – 41,0°C às 12h30min

. Estação Barra/Riocentro – 43,3°C às 15h15min

. Estação Alto da Boa Vista – 36,9°C às 11h45min

. Estação São Cristóvão – 37,7°C às 15h00min

Confira a previsão para os próximos dias



Entre a quinta-feira (28) e o domingo (31), o sistema permanecerá influenciando as condições de tempo no Rio, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5km/h a moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão elevadas,com máximas podendo chegar a 40°C.