PM encontrou drogas e dinheiro com o homem - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 23/08/2021 19:19

Rio - Um homem foi preso na última sexta-feira (20), em Volta Redonda, no Sul Fluminense, após policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) receberem informações do Disque Denúncia sobre tráfico de drogas no bairro Água Limpa. Leonardo Vinicius da Silva Luiz, de 23 anos, vendia drogas no momento em que foi detido.



De acordo com o Disque Denúncia, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) junto com o Serviço Reservado do 28º BPM, foram verificar a denúncia na Rua Eloy Pereira Pimentel. Os policiais ficaram distantes do local, mas em posição em que puderam observar sem serem vistos. Os militares viram, por duas vezes, Leonardo ser abordado por pessoas, ir até uma quadra de esportes e voltar, pouco tempo depois, e entregar algo às pessoas que lhe abordaram.



Em seguida, os policiais abordaram Leonardo e encontraram R$30 em espécie e 75 pinos plásticos de cocaína em sua bermuda. Os militares deram voz de prisão e levaram o homem para a 93ª DP (Volta Redonda). Ele ficou preso tráfico de entorpecentes e após perícia, ainda foram encontrados 52 gramas de cocaínas com Leonardo.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.