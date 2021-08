Covid: Estado do Rio tem mais 1.370 mortes em 24 horas - Reprodução/arte

Publicado 23/08/2021 17:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.107.794 casos confirmados e 61.403 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.370 novos casos e 15 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,54%. Entre os casos confirmados, 1.029.035 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado aumentou de 68,5% para 69,5%. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria também aumentou de 46,8% para 47,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 59 pessoas e a de enfermaria, 50.

A Prefeitura do Rio aguarda a chegada de uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde, nesta terça-feira , para retomar o calendário de imunização de adolescentes com 17 anos na capital. O público estava previsto para ser vacinado nesta segunda mas, por falta de doses, o calendário foi modificado. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, caso as vacinas cheguem nesta terça, o calendário deve ser retomado na quarta.

O secretário de Saúde, Daniel Soranz, detalhou que além de debater a dose de reforço para os idosos , nesta segunda, o Comitê Científico do município também irá discutir o encurtamento da aplicação da segunda dose da Pfizer. Segundo ele, a adoção desta medida depende diretamente da chegada dos imunizantes despachados pelo governo federal.

O Ministério da Saúde informou ao DIA que uma nova remessa será enviada para o estado do Rio nos próximos dias, mas não especificou a quantidade nem quais imunizantes farão parte da remessa.