Desde o início do ano, a SEOP encerrou 161 festas e eventos clandestinos - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 23/08/2021 16:04

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio interrompeu três eventos irregulares no sábado (21) e no domingo (22), nos bairros de Campo Grande, Vila Valqueire e Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Entre a noite de sexta-feira (20) e a madrugada desta segunda-feira (23), foram registradas 73 infrações sanitárias, entre multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial e a bares e estabelecimentos por descumprimento das regras do decreto municipal.

Na noite de domingo, a Seop encerrou uma festa clandestina que reunia cerca de 500 pessoas no Espaço Nossa Esquina, na Estrada do Monteiro, no bairro de Campo Grande. No local, os agentes flagraram pessoas aglomeradas e sem máscara de proteção facial. O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária.

No sábado, dois eventos foram mapeados e interrompidos no Bar Bela Marina, na Barra da Tijuca, e no Barril 8000, em Vila Valqueire. Nos dois locais os agentes flagraram pessoas aglomeradas em desacordo com as medidas de proteção à vida que estão vigentes na cidade. Os dois estabelecimentos foram interditados pela Vigilância Sanitária.

Desde o início do ano, a Secretaria de Ordem Pública encerrou 161 festas e eventos clandestinos. As fiscalizações acontecem em comboios que contam com agentes da Seop, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, além do apoio da Polícia Militar, nos pontos com incidência de denúncias de descumprimento das medidas de proteção à vida e em locais mapeados pelo setor de inteligência.