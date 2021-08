O programa Foca vai distribuir R$ 20 milhões a projetos culturais - Divulgação/Prefeitura

Publicado 23/08/2021 14:13 | Atualizado 23/08/2021 14:55

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura estima que até 2024 ao menos a metade do orçamento da pasta será destinado a artistas do subúrbio e das favelas. O anúncio foi realizado durante uma oficina do Fomento à Cultura Carioca (Foca) na Rocinha, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (21). "Territorializar o recurso público é a nossa maior meta", assegurou a chefe de gabinete Flávia Piana.



Desde o lançamento do edital do Foca, funcionários da pasta vão à campo auxiliar, esclarecer o edital, motivar e qualificar aqueles que tiverem interesse no projeto. O prazo para inscrição termina dia 22 de setembro. Serão disponibilizados R$ 20 milhões a mais de 300 propostas por toda a cidade.



"A gente cansou de ver projetos de dança estrear aqui com pessoas que não eram da Rocinha. Queremos ser protagonistas de todo o processo, desde a elaboração até a execução, e não somente ficar na plateia. Nossa cultura é que tem que se fazer conhecida", comentou Ana Lúcia Silva, coordenadora do ponto de cultura Cia Livre de Dança.



O produtor e coreógrafo Marcos Bandeira, do Grupo Origens, de Santa Teresa, também participou do encontro, de onde saiu com o rascunho do projeto. "Tinha dúvidas quanto às linhas do edital, em qual me encaixar, mas agora ficou mais claro. Cheguei sem a menor noção de como realizar e saí com um projeto na cabeça", contou.



Ao mesmo tempo, também aconteceram oficinas em Santa Cruz, e Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste e na Tijuca, na Zona Norte. "Muito importante ter este pessoal aqui em Santa Cruz para ajudar quem já faz cultura a entender de edital e tocar seus próprios projetos", ressaltou Carla Cristinne, do Ser Cidadão.

A pasta também realiza uma live toda quarta-feira às 19h para tirar dúvidas de possíveis candidatos. Além disso, projetos coletivos têm mais chance, uma vez que empregam mais gente. “Eu tinha uma outra visão de reunião com jovens, com encontros assim eu percebo mais portas se abrindo. Mais visibilidade”, ressaltou a produtora Tatiana Enes, do Instituto Agrega, onde ela coordena um projeto de cover de comunidade.

Entenda o Foca



O edital do Foca tem duas linhas de ação, uma delas para descentralizar e democratizar o acesso por territórios. Ao todo, serão R$ 20 milhões, disponibilizados até dezembro. Informações e inscrições no site bit.ly/editalfoca

“O Rio é o centro da produção cultural brasileira. É o início do reinício. Virão mais novidades e recursos para esta área que é tão importante para a economia da cidade. Será um renascimento. O Rio vai voltar a ter o maior orçamento da cultura do país. Vamos voltar a ser protagonistas”, garante o prefeito Eduardo Paes, sobre o programa.



Na primeira linha de incentivo, o objetivo é selecionar e apoiar financeiramente 184 propostas em 12 categorias: teatro, circo, artes visuais, arte antirracista, produções LGBTI+, artes urbana e pública, cultura popular, música, literatura, infância, dança e pesquisa & inovação. Podem participar pessoas jurídicas (com ou sem fins lucrativos), Microempreendedores Individuais (MEIs) e pessoas físicas - neste caso exclusivo para a categoria pesquisa & inovação. Os contemplados poderão ser apoiados com, no mínimo, R$ 25 mil e, no máximo, R$ 200 mil, cada.



A segunda linha fomentará as relações entre cultura e território, potencializando a cena artística em regiões populares da cidade. Serão distribuídos R$ 4 milhões a 120 projetos, em duas categorias: favelas da Zona Sul e do Centro (APs 1 e 2 ) e localidades da Zonas Norte e Oeste (APs 3, 4 e 5). Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, incluindo MEIs, com residência e atuação cultural nestes territórios há pelo menos um ano. O valor para cada proposta selecionada vai variar entre R$ 25 mil e R$ 50 mil.