Prefeito Eduardo Paes durante a apresentação do Boletim EpidemiológicoMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/08/2021 14:02 | Atualizado 23/08/2021 14:22

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou nesta segunda-feira que planeja iniciar o plano de flexibilização das restrições na cidade a partir de setembro, como já estava programado pela prefeitura. O aumento da circulação da variante Delta fez com que o político, na última semana, colocasse a reabertura em 'stand-by' , mas o avanço da imunização, segundo Paes, dá garantias de melhora na situação epidemiológica.

A primeira etapa do plano de reabertura anunciado em julho previa para o dia 2 de setembro as seguintes flexibilizações: eventos em ambientes abertos, com máscara; público de 50% nos estádios (o que já está descartado pela prefeitura); público vacinado de 50% em danceterias, boates e casas de show.

O DIA. "Não sei se exatamente no dia 2, como previsto, mas a partir do mês de setembro a gente começa a atingir determinados marcos de uma fase, que nós entendemos como necessárias, de fim das restrições. Cada vez mais forçando aspectos terapêuticos, como o atendimento à população que for atingida para evitar que mortes aconteçam. Mas a ideia é que a gente possa seguir em frente no processo de reabertura a partir dos percentuais de imunização", afirmou Paes durante o evento 'Movimento Rio em Frente' , da Fecomércio, realizado em parceria com

"Atingimos a meta da primeira dose da vacinação em toda a população adulta da nossa cidade. Hoje, com a segunda dose, estamos chegando próximo de 50%. Isso é muito, mas muito maior do que várias da cidades do mundo que já começaram a abrir. Mas sabemos que vivemos uma mudança no quadro epidemiológico muito recente", pontuou o prefeito.

No fim de julho, a prefeitura havia anunciado um plano de reabertura que previa três etapas, de setembro a novembro.

- Em setembro, está prevista a liberação de eventos em ambientes abertos, permissão de 50% de público com esquema vacinal completo - duas doses - em danceterias, boates, casas de show e festas em locais fechados.

- Em outubro, a flexibilização prevê 100% da capacidade de público em danceterias, boates, casas de show e festas em ambientes fechados. O público precisa estar vacinado com as duas doses.

- Na última etapa, em novembro, o uso de máscaras passará a ser obrigatório apenas no transporte público e nos estabelecimentos de saúde. Também está prevista a livre circulação na cidade, sem restrição de capacidade e distanciamento.

A Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê Científico ainda devem definir se as diretrizes serão seguidas, ou se haverá mudanças.