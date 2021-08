Raul Maciel, o Raulzito, foi preso por estupro de vulnerável - Reprodução

Raul Maciel, o Raulzito, foi preso por estupro de vulnerávelReprodução

Publicado 23/08/2021 19:44

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou e pediu a prisão preventiva do youtuber Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito, por estupro de vulnerável, nesta segunda-feira. A denúncia especifica que, entre os meses de fevereiro e maio deste ano, o influenciador digital cometeu abusos sexuais contra duas crianças de 10 e 11 anos, por pelo menos quatro vezes, na casa de uma delas, em Niterói. A ação é da 1ª Promotoria de Investigação Penal Especializada Núcleos Niterói e São Gonçalo,

Raulzito é produtor de jogos, streamer (jogava e transmitia seus jogos) e apresentador. O influenciador contava com mais de 200 mil seguidores em apenas uma de suas redes sociais, a maioria crianças e adolescentes, já que jogos eram voltados para o público infantojuvenil.

De acordo com as investigações, ele se aproveitava da fama para escolher crianças com idade entre 10 a 11 anos, direta ou indiretamente ligadas ao meio artístico, de cor branca, cabelos lisos e longos. A aproximação normalmente acontecia pelo Instagram.

Com relação à vítima moradora de Niterói, Raulzito passou a comentar as fotografias postadas no perfil da criança. A mãe da vítima, sem motivo para desconfiar da idoneidade do youtuber, concordou em aproximar o filho do influenciador, para mostrar o trabalho da vítima.

Raulzito chegou a Niterói no dia 05 de fevereiro e, nesta e durante as outras três ocasiões em que se hospedou na residência, foi acompanhado da segunda vítima e de sua mãe, a quem o influenciador conhecia desde outubro de 2020, usando a mesma tática adotada com a primeira vítima. No quarto da criança, sem os olhares das mães, que achavam que o influenciador realizava brincadeiras lúdicas com as duas crianças, Raulzito cometeu os abusos.

De acordo com o artigo 217-A do Código Penal, a pena pelo crime de "praticar ato libidinoso com menor de 14 anos" é de oito a 15 anos de reclusão.