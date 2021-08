Caso será investigado pela 39ªDP (Pavuna) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 23/08/2021 18:30 | Atualizado 23/08/2021 19:32

Rio - A Polícia Civil vai investigar a realização de um baile funk com a participação do tráfico de drogas, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma atriz de filmes adultos dançando em um palco enquanto criminosos exibem fuzis e pistolas em sua direção. A região é dominada pelo tráfico de drogas. O delegado da 39ª DP (Pavuna), Thiago Dorigo, abriu um procedimento para apurar a possibilidade da atriz ter cometido associação ao tráfico de drogas e apologia ao crime.