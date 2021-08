Piraquê, Pedra de Guaratiba

Milicianos do Piraquê, fizeram um outidoor com as fotos do Ecko, e Carlinhos 3 pontes, para homenagear os dois milicianos mortos. Esse outidoor está na Rua Jece valadão.

Afinal, o que esses dois bandidos fizeram pelo bairro?? pic.twitter.com/NIFchuchrm