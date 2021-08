Incêndio em carro interdita Elevado Paulo de Frontin - Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 23/08/2021 20:45

Rio - Um incêndio em um carro interditou o Elevado Paulo de Frontin, na noite desta segunda-feira, no sentido do Túnel Rebouças. A interdição aconteceu foi na bifurcação com o elevado Rufino Pizarro e a descida para as vias do Centro e da Zona Norte. O acidente não teve vítimas.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h41. Por causa do incêndio no carro, o trânsito na região ficou congestionado. Segundo o Centro de Operações Rio, o Elevado Paulo de Frontin chegou a ficar fechado nos dois sentidos durante cerca de 40 minutos.



