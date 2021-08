Rio de Janeiro 30/09/2019 - Evento Movimento Rio em Frente, Fecomerico RJ Sesc e Sencac, parceria Jornal O Dia. Na foto acima o presidente da Fecomerico Antonio Florêncio de Queiroz Júnior. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 22/08/2021 05:00

Rio - A terceira edição do Projeto Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceira com o Jornal O Dia e apoio do Rio de Mãos Dadas ocorrerá entre os dias 23 e 27 de agosto. O painel contará com uma transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook do jornal O DIA com mediação do jornalista de Marlon Brum.

“Fecomércio RJ, IFec RJ, Sesc RJ e Senac RJ vêm atuando de forma estratégica e alinhada no sentido de cooperar não só com os segmentos empresariais que representamos, como, também, junto aos gestores públicos com o objetivo de fortalecer e reposicionar o Estado do Rio de Janeiro. A pandemia foi responsável por acrescentar um grau maior de dificuldade aos fluminenses. A plena recuperação da economia está diretamente ligada ao avanço da imunização da população, portanto, a aceleração da vacinação é fundamental para a preservação de vidas e da economia fluminense. O Movimento Rio em Frente simboliza o nosso compromisso. Pensar, debater e encontrar oportunidades e soluções para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do estado”, destaca Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Sobre o evento



O evento propõe debater ações e projetos que possam alavancar o desenvolvimento do Rio. A edição deste ano aborda temas que irão contribuir para a retomada econômica do Estado Rio, afetado pela pandemia da Covid-19.

O governador Claudio Castro, convidado do primeiro dia, também comenta sobre o evento: "Eu digo que estou sempre pronto para dialogar. Vai ser muito importante falar sobre os desafios do Estado e ouvir todos aqueles que lutam para o Rio de Janeiro crescer. Eu reconheço o empenho do querido Antônio Queiroz nessa retomada. Todos os setores da economia têm que estar de mãos dadas nesse momento tão difícil que vivemos com a pandemia. Mas acredito que, com o avanço da vacinação, em breve passaremos por essa crise e todos os cidadãos fluminenses vão ter orgulho do estado do Rio.", diz.

“Precisamos, juntos, pensar os novos caminhos do Rio de Janeiro. Por isso é tão importante reunirmos mentes pensantes e pessoas que estão colocando a mão na massa a favor do renascimento do Rio. Na prefeitura, depois de quatro anos de abandono, já conseguimos colocar as contas no azul e traçar o planejamento estratégico para os próximos quatro anos. Só com metas bem definidas podemos ir além e ter novamente a confiança dos investidores. Investir no Rio vai voltar a ser uma grande aposta dos diferentes setores econômicos", diz o prefeito Eduardo Paes, que também estará presente no primeiro dia do evento.

Confira a programação:

Segunda-feira (23/08)

A abertura do evento será começa às 10 da manhã e vai até 11:30 com uma palestra do presidente da Fecomércio Antonio Florencio de Queiroz Jr e contará com a participação do governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes, cujo tema será os O Rio na direção certa: Desafios e Projetos.

Terça-feira (24/08):

Nesse dia será debatido das 10 da manhã até 12:30 os Desafios dos Empresários com a participação de Felipe Mussalem, presidente das Casas Pedro; Bruno Cani, Fundador da Resilia Educação; Antonio Melo Alvenega Neto, diretor-superintendente do Sebrae do RJ e Cristopher Freeman, CEO da Granado.

Quarta-feira (25/08):

No terceiro dia palestrantes convidados apresentarão dois painéis, o primeiro, das 10h às 11:45 terá como tema Conexão Humana, eventos e o Estado do Rio, com a palestra de Simon Mayle (Diretor de eventos da ILTM da América do Norte, ILTM da América Latina, PROUD Experiences e WTM Latin America, RX Global) e debate de Gustavo Tutuca (secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro) e Michael Nagy (Diretor de Marketing do Fairmont Hotel).

Um outro painel, desta vez sobre Retomada dos eventos e impacto do Turismo no Rio de Janeiro será apresentado de 12h até 13:30 com a participação de Antônia Leite Barbosa (subsecretária de Promoção de Eventos do Município do Rio), Sergio Ricardo de Almeida (Presidente da TurisRio), Adriana Homem de Carvalho (Assessora de Turismo da Fecomércio), Cristiano Botinha (Sócio e Diretor da vertical de música da V3A) e alguns convidados especialistas do setor.

Quinta-feira (26/08):

Palestrantes convidados irão apresentar das 10 até 12:30 o tema Mobilidade- caminhos da mobilidade para o futuro sustentável no Rio. Estão confirmados os seguintes nomes: Lorena Freitas (ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Márcio Hannas (Presidente do VLT Carioca) e Alexandre Rojas (Engenheiro de Transportes da Uerj).

Sexta-feira (27/08):

O último dia terá como tema de encerramento “Retoma Rio”, com representantes da área de desenvolvimento, segurança e comércio, visto que a pandemia afetou diversos setores do Rio de Janeiro. O horário do evento é das 10 até 12:30 e terá a participação de Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Alan Turnowski (Chefe de Polícia), Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan e também membro do conselho da ABRASCE) e Sergio Castro Jr (Diretor da Sergio Castro Imóveis).