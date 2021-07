Flor Fernandez e Lázaro Barbosa - Reprodução

Publicado 02/07/2021 10:07

São Paulo - Após Chris Flores chamar Lázaro Barbosa de "adorador de satã", a morte e busca pelo criminoso voltou a ser assunto no "Fofocalizando". Desta vez, ao comentar o assunto na quinta-feira, Flor Fernandez declarou que o criminoso "levou poucos tiros na cara". A apresentadora ainda afirmou que Lázaro "está no inferno".

"A mãe [do filho do Lázaro] e a sogra deram cobertura para um assassino. Que mãe e sogra vão fazer isso? A gente vê, eu não tenho pena. Imagina a sua mãe ter que tirar a roupa, porque ele estuprava qualquer um, fazer sexo de maneiras horrendas e matar ela? Olha gente, eu não tenho dó, achei que ele levou poucos tiros na cara", disse Flor Fernandez durante o vespertino do SBT.

"Se o fazendeiro, que é o maior sem vergonha, não está falando, imagina um psicopata? Um psicopata não fala. Então, ele [Lázaro] está no Inferno, não tenho a menor dó dele. Das crianças, sim", continuou a apresentadora.

Ainda durante a mesma edição do programa, Flor alegou que conversou com um perito em escrita para saber a veracidade das cartas que foram atribuídas a Lázaro Barbosa. Segundo ela, o registro não teria sido feito pelo criminoso. "Então quem fez? Vão investigar que vai ter muita coisa por aí!", pontuou.

Lázaro morreu na segunda-feira (28) após 20 dias de fuga em Goiás e no Distrito Federal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Águas Lindas de Goiás, onde Lázaro foi atendido antes do óbito, ele foi atingido por pelo menos 38 tiros.