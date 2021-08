Foragido do Espirito Santo, Maurício Geciano Rodrigues, o Mau Mau, foi preso em Niterói, Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 23/08/2021 12:43 | Atualizado 23/08/2021 13:01

Rio - A prisão do traficante Maurício Geciano Rodrigues, de 24 anos, pode levar a polícia a identificar uma conexão entre traficantes do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mau Mau, como é conhecido, era considerado foragido da justiça capixaba e foi localizado nesta segunda-feira (23), em Niterói. Contra ele há mandados de prisão por crimes de tráfico de drogas e homicídio.

A captura do criminoso foi realizada por policiais do 12º BPM (Niterói). Mau Mau estava escondido em uma residência na Estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador. Ao ser abordado pelos policiais, apresentou documentos falsos em nome de Diego de Souza Gomes.

Histórico

O traficante é considerado como um dos mais procurados do Espirito Santo. Além da atuação no tráfico de drogas, Maurício Geciano é acusado de invadir um shopping center na cidade de Vila Velha e matar um homem de 33 anos. Na ocasião, uma mulher e uma criança de sete anos também foram baleadas.

Em um histórico mais recente, Mau Mau configura uma lista de onze foragidos da justiça do Espírito Santo que entraram com o pedido para receber os R$ 600 do Auxílio Emergencial do Governo Federal destinado para a população impactada com a pandemia da Covid-19.