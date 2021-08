Serão aceitos projetos de todo o Brasil de exposições de artes visuais - Divulgação

Serão aceitos projetos de todo o Brasil de exposições de artes visuaisDivulgação

Publicado 23/08/2021 14:22

Rio - O Sesc Rio abre, nesta terça-feira, inscrições de propostas artísticas no âmbito do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2021/2022. A iniciativa se propõe a fomentar, apoiar e estimular a produção artística e cultural do Estado do Rio de Janeiro, comprometendo-se com a formação de público e com a inclusão social. No total, serão destinados R$ 10 milhões para as produções artísticas selecionadas e que comporão a programação do Sesc RJ a partir de março de 2022.Serão aceitos projetos de todo o Brasil de exposições de artes visuais, apresentação de obras audiovisuais, espetáculos teatrais, espetáculos circenses, apresentações de dança, temporadas de teatro, dança, circo, saraus literários, shows e concertos de música, intervenções artísticas, performances e obras virtuais, destinados aos públicos adulto e infantil.As inscrições podem ser feitas em www.sescrio.org.br , onde também está disponível o edital.As apresentações estão previstas para serem realizadas em diferentes ambientes como espaços expositivos, salas de teatro, auditórios e áreas ao ar livre de abrangência das unidades do Sesc no estado do Rio de Janeiro. Os valores destinados a cada produção dependem do porte e da linguagem artística.Podem se inscrever pessoas jurídicas do Brasil, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, legalmente constituídas, artistas, curadores, produtoras artísticas, companhias e grupos teatrais e de dança que contemplem atividade artística em seu estatuto ou contrato social. Também serão aceitos Microempreendedores Individuais (MEI).A seleção se dará em três etapas, sendo as duas primeiras de caráter eliminatório, quando serão avaliadas a documentação e adequação técnica da proposta. Na terceira etapa, os projetos serão analisados por uma Comissão de Seleção e Avaliação composta por profissionais de notório saber da arte e da cultura e por representantes do Sesc RJ que atuam no planejamento e no desenvolvimento da programação cultural da instituição no estado do Rio de Janeiro.: análise documental, de caráter eliminatório, pela comissão interna;: habilitação técnica de projetos, de caráter eliminatório pela comissão interna;: avaliação pela comissão de seleção e avaliação, de caráter classificatório.O conceito do edital está amparado em três pilares, representados pelos verbos "reconectar", "movimentar" e "impulsionar". A intenção é reconectar o artista com o palco, movimentar a relação dele com o público do Sesc Rio e impulsionar o fazer artístico em todas as suas esferas. O título 'Pulsar' remete à ideia de "estar vivo", numa alusão à resistência da Cultura diante da pandemia da covid-19."O setor artístico foi um dos mais impactados pela crise da covid-19 e será um dos últimos a voltar plenamente à normalidade. Isso está causando um prejuízo enorme não só à cadeia produtiva das artes, mas para a sociedade como um todo, que perdeu muito em qualidade de vida ao ficar privada tanto tempo dessas manifestações, apesar dos nossos esforços em migrá-las para o ambiente virtual. Com o Sesc RJ Pulsar, queremos impulsionar esse setor que tem forte participação na economia fluminense e ampliar a oferta de produtos culturais", diz o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.Além do edital, a campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ), engloba uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada da confiança dos fluminenses frente à pandemia da Covid-19. Ao longo do ano, estão previstas iniciativas como intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, iniciativas voltadas para empresários, cursos adaptados ao “novo normal”, entre outras.