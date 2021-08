Secretária de de Ordem Pública, Seop, com o apoio da Guarda Municipal e a Polícia Militar faz operação no entorno do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, para fechar lava-jatos clandestinos. A CEDAE esteve no local para realizar reparos. Rua São Francisco Xavier, na altura da Mangueira. Foto - Maíra Coelho / Agência O Dia - Maíra Coelho / Agência O Dia

Secretária de de Ordem Pública, Seop, com o apoio da Guarda Municipal e a Polícia Militar faz operação no entorno do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, para fechar lava-jatos clandestinos. A CEDAE esteve no local para realizar reparos. Rua São Francisco Xavier, na altura da Mangueira. Foto - Maíra Coelho / Agência O Dia Maíra Coelho / Agência O Dia

Publicado 23/08/2021 12:26

Rio - A Cedae realiza reparo emergencial na Avenida Atlântica, na altura da Rua Anchieta, no Leme, Zona Sul do Rio, o que deve afetar o abastecimento da região. O serviço está previsto para ser concluído às 22h ainda nesta segunda-feira.

Para a realização do reparo, foi necessário interromper o abastecimento para o bairro do Leme e parte de Copacabana, entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Rodolfo Dantas. O sistema será retomado após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24h.

Publicidade

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva de caixas d’água ou cisterna não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo número 0800-282-1195.