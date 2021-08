Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de Niterói - Divulgação

Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de NiteróiDivulgação

Publicado 23/08/2021 11:38

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio, através da 3ª Vara Criminal de Niterói, marcou para as 13h do dia 6 de dezembro o julgamento, pelo Tribunal do Júri, de Ele é acusado de matar a facadas a estudante Vitorya Melissa Mota, de 22 anos, na praça de alimentação do Plaza Shopping de Niterói, na Região Metropolitana do Rio . A decisão foi da juíza Nearis dos Santos Arce.