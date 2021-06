Promotor de Justiça ressalta que o crime foi praticado por motivo torpe - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:53

Niterói - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio Promotoria de Justiça, junto à 3ª Vara Criminal de Niterói (Tribunal do Júri), ofereceu, na última terça-feira (15/06), uma denúncia contra Matheus dos Santos da Silva pelo crime de feminicídio triplamente qualificado. Matheus matou Vitorya Melissa Mota a facadas, no dia 02 de junho, dentro do Plaza Shopping, em Niterói.

Na denúncia, o promotor de Justiça ressalta que o crime foi praticado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, destaca que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição de gênero feminino, além de envolver violência doméstica contra a vítima e menosprezo à condição de mulher.

A denúncia descreve que o acusado e a vítima conviviam como colegas em um curso técnico de enfermagem, e que Matheus nutria sentimentos íntimos de afeto que não eram correspondidos. Narra também que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava sentada na praça de alimentação do Plaza Shopping, quando o denunciado apareceu e, de pé, iniciou uma conversa com Vitorya. Em determinado momento, quando a vítima tentava se levantar da cadeira, o acusado a impediu, sacando uma faca de sua mochila e esfaqueando a vítima por diversas vezes nas costas, mãos e tórax, atingindo órgãos vitais.

Ainda de acordo com a denúncia, após cometer o crime, Matheus foi contido e desarmado por populares, tendo a vítima sido encaminhada para pronto socorro médico em seguida. Policiais civis compareceram ao shopping, onde apreenderam a faca utilizada no crime, comprada pelo denunciado momentos antes da violência , e conduziram o assassino, já detido pelos seguranças do shopping, à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói). Em sede policial, o denunciado foi autuado em flagrante diante do relato das diversas testemunhas que presenciaram o crime e da filmagem das câmeras de segurança do shopping, atestando a autoria do fato.