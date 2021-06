Caso foi divulgado nesta sexta-feira (18) - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:11

Niterói - Na última quarta-feira (16), mais um estabelecimento do tipo foi interditado, em Niterói. No entanto, o caso só foi divulgado nesta sexta-feira (18).

Uma equipe da Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) fechou o bingo clandestino, no Centro de Niterói, e apreendeu 70 máquinas de caça-niqueis, cheques, duas máquinas de cartão de crédito, dinheiro e vários boletos. A polícia, contudo, não divulgou o endereço onde funcionava o estabelecimento clandestino.

Os agentes chegaram ao local após denúncia anônima. No local do bingo clandestino, estavam 11 apostadores e dois funcionários, que foram detidos e levados para a 76ª DP (Niterói), onde o fato foi registrado. A delegacia instaurou inquérito para apurar o caso e as investigações estão em andamento para descobrir o proprietário da casa de jogos.