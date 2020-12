Caça níqueis Divulgação/PF

Publicado 07/12/2020 16:39 | Atualizado 07/12/2020 17:02

Rio- Policiais federais da Delegacia de Polícia Fazendária desmantelaram um cassino clandestino nesta segunda-feira, no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio. No local, foram encontradas 36 máquinas caça níqueis.



Os policiais receberam denúncia anônima sobre a existência do bingo clandestino e ao chegar no local encontraram as máquinas caça níqueis funcionando.

PF estoura bingo clandestino na Zona Norte do Rio.

A localização do bingo, no alto da comunidade, permite uma visão privilegiada da chegada das forças policiais, o que por sua vez facilita a fuga dos responsáveis pelo local. Segundo os investigadores, a suspeita é de que o caixa ficava na varanda, parte externa, justamente para evitar apreensões dos valores arrecadados no jogo clandestino em caso de diligências policiais.

O material apreendido será encaminhado à perícia técnica e, segundo a Polícia Federal, as investigações seguirão para identificar os proprietários das máquinas e os responsáveis pelo local.