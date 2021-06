Niterói conta, atualmente, com mais de dois mil pontos com LED - Foto Leonardo Simplício

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:01

Niterói - Mais um ponto de Niterói recebeu iluminação de LED. Desta vez, foi o calçadão de Camboinhas, na Região Oceânica, que teve a iluminação trocada por lâmpadas de LED. São 78 luminárias que vão trazer economia de 70% no consumo de energia, além de melhor iluminação e maior durabilidade. Nos últimos anos, a Seconser vem realizando este trabalho em diferentes pontos da cidade.

“A utilização do LED garante a melhoria na qualidade da iluminação e diminuição nos custos de manutenção por ter durabilidade maior: mais potentes, econômicas e sustentáveis”, destaca o prefeito Axel Grael.

Em abril, o bairro já havia sido contemplado com LEDs nos postes de 22 metros. As luminárias estavam com mais de 25 anos. Foram substituídas 36 luminárias de sódio de 400W para luminárias de LEDs de 280 W em nove pontos. Com isso, foi possível aumentar o fluxo luminoso e a segurança dos moradores.

Nos últimos meses, a Seconser também instalou 27 luminárias de LED de 120W na Estrada Eurico Gaspar Dutra, no acesso a Fortaleza Santa Cruz, em Jurujuba. E os arredores do Parque Esportivo do Caramujo ganharam 25 luminárias LED de 100W.

Em 2020, a Avenida Professor João Brasil, no Fonseca, foi outro ponto que teve a substituição das lâmpadas no trecho da via entre a Alameda São Boaventura até a Rua Doutor March, com 81 luminárias de LED de 180W. A Estrada Leopoldo Fróes, que liga Icaraí e São Francisco, também ganhou nova iluminação com LED, onde as 63 luminárias de sódio foram substituídas por lâmpadas de LED de 130W.

De acordo com a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, Niterói conta, atualmente, com mais de dois mil pontos com LED, que vêm sendo instalados gradativamente. Ela lembra que outro local contemplado com a instalação desse sistema de iluminação é o Boa Vista, na Região Oceânica, onde foram colocadas 167 lâmpadas de LED, com potência de 120W.

Todo o trajeto da TransOceânica também conta com o novo sistema. São 1.206 pontos de LED ao longo da via. A Avenida Marquês do Paraná, no Centro, que passou por obras de alargamento e reurbanização recentemente, ganhou nova iluminação. Os bairros de São Francisco, Charitas e Engenhoca também contam com algumas vias contempladas com a tecnologia.

“A manutenção dessas lâmpadas é muito mais prática e econômica. Além disso, a garantia de vida útil desses modelos é de até cinco anos, oferecendo mais segurança para o sistema. As lâmpadas de LED propiciam uma iluminação mais eficiente porque economizam no consumo e na manutenção, além de ajudar o meio ambiente”, explica a secretária.