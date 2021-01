Empresário niteroiense é preso por agiotagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 14:44 | Atualizado 30/01/2021 15:23

Rio - Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam, neste sábado, o empresário Guilherme Andrade Aguiar, de 39 anos, apontado como líder de uma quadrilha de agiotas atuante em vários municípios do Rio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa e extorsão, expedido pela 32ª Vara Criminal da Capital.

O empresário é conhecido por ser proprietário de um dos quiosques mais populares da Praia de Camboinhas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Além disso, segundo as investigações, gostava de ostentar uma vida luxuosa e aparecer nos pontos mais frequentados pela elite niteroiense.

Publicidade

Guilherme foi preso no município de Contagem, em Minas Gerais. Ele estava foragido desde o início desse ano, quando conseguiu escapar da Operação Mercadores de Veneza, deflagrada pela 44ª DP (Inhaúma). A prisão dele contou com o apoio de agentes do Denarc da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.



Além da prática da agiotagem clássica com incidência de juros abusivos, a organização criminosa liderada por ele também fazia vítimas cobrando empréstimos antigos, que foram obtidos com agiotas há muito tempo, e que na grande maioria das vezes já tinham sido quitados. Inusitadamente eles extorquiam também algumas vítimas por empréstimos que nunca existiram. A quadrilha telefonava insistentemente para os supostos devedores, seus parentes, e até vizinhos, fazendo graves ameaças até conseguirem o pagamento da suposta dívida, em decorrência do pavor que causavam nas vítimas.



Publicidade

Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais e deverá aguardar a volta ao Estado do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da justiça.